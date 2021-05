Eesti ringrajasõitja saavutas Itaalias alanud hooaja avaetapil kõrge koha

Esimeses sõidus laupäeval oli Vahtel 11. kohal. Sama meeskonna teine sõitja, 15-aastane Ruben Volt (Honda Civic Type R) lõpetas esimese sõidu 14. ja teise 13. kohal ning on kokkuvõttes 16. Alla 25-aastaste sõitjate seas on Vahtel kokkuvõttes teine ja Volt neljas. Meeskondlikult asub ALM Honda Racing tabeli viiendal real.

Vahtel sõitis kvalifikatsioonis kaheksanda aja, mis tähendas, et esimest sõitu alustas ta nimetatud positsioonilt, kuid teist parimalt stardikohalt. Vastavalt sarja reeglitele alustavad kvalifikatsiooni kaheksa paremat teist võistlussõitu pööratud järjestuses. „Esimene stardipositsioon pani ikka pinge peale, väga head sõitjad stardivad selja tagant, lisaks veel teadmine, et kui suretan mootori välja, siis keegi sõidab kindlasti otsa,“ rääkis Vahtel. „Kui start anti, siis pinge kadus – sain hästi minema. Pärast esimest kurvi olin veel esimene, aga tegin mõne vea ja langesin veidi tahapoole. Kogemusi on vähe, pidurdasin vahel liiga vara.“