KROSSIMEHE ERKI KAHRO VLOG 1 | Piilu telgitagustesse! Kuidas alustab Eesti krossisõitja ettevalmistust uueks hooajaks?

"Mõte on selline, et hakkame üles filmima krossisõitja igapäevaelu ehk minu ettevalmistust 2021. aasta Euroopa meistrivõistlusteks. Samuti filmime üles hooaja vältel nii võistlustel kui treeningutel telgitaguseid kaadreid. Proovime näidata just sellist materjali, mida igaühe silm ei näe," selgitas Kahro vlogi alguses.