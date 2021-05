Läti tippsportlane: Eesti võistlustel on imeline atmosfäär, olete kindlasti lätlastest sammu võrra ees

Ka tänavu on Rožlapa peamisteks eesmärkideks sõita hästi Läti- ja maailmameistrivõistlustel. Lisaks tahab ta võidelda grupisõidu meistrisärgi nimel, sest see on ainus, mis kollektsioonist veel puudu on. Temposarjast plaanib lätlanna selgi hooajal osa võtta, kuid kuna ta on esimese kahe etapi ajal Hispaanias treeninglaagris, siis suure tõenäosusega on ta võistlustules esimest korda Arukülas. “Ma armastan Eestis võistlemist. See atmosfäär seal on imeline ning teie riigis on tasemel võistluste korraldajad. Ma arvan, et eestlased on ses mõttes lätlastest veidi ees. Lisaks armastavad minu rahvuskaaslased lühemaid distantse. Teil on ka presidendi Kersti Kaljulaidi näol tegemist imelise eeskujuga.”