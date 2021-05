VIDEO | Tiimikaaslasele tagant otsa sõitnud Kimi Räikkönen: puhas minu viga

"Mul polnud pärast kokkupõrget enam midagi teha. Esitiib jäi auto alla kinni ning ma ei saanud masinat juhtida," vahendas Planet F1 Räikköneni sõnu. "See on pettumus, sest meil tundus olevat korralik kiirus. Tegin hea stardi ning sõit oleks võinud kujuneda positiivseks. Ainus hea asi on, et Antonio masin kahjustada ei saanud ning ta sai sõitu jätkata."