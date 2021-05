Leedu korvpallilegendi karm süüdistus: Kreeka pakkus meile EM-finaali eel altkäemaksu

"Kreeklased pakkusid meile küll raha, kuid keegi meist ei nõustunud sellega," sõnas 56-aastane Marčiulionis Hispaania väljaandes Skyhook. "Selline samm tekitas meie meeskonna sees kahtlusi. Probleem tekkis meie vahel, meie halva kommunikatsiooni tõttu. Kui treener oleks meid kõiki kokku kutsunud ja meie mõtteid kuulanud, oleksime kreeklased purustanud, olen selles kindel. Selle asemel ei teinud me midagi, olime segaduses ja kaotasime. Nüüd võin naljatades öelda, et aitasime Kreeka korvpalli toonasele arengule kaasa, saamata isegi selle eest raha."

"Mulle poleks iial pähe tulnud, et nii suure sportlase hinges nagu sul, on nii palju väiklust. Esimesest päevast peale pärast Kreeka meeskonna triumfi 1987. aastal lajatati teie tiimi (Nõukogude Liidu) liikmete poolt meile valeväidetega, et me kasutasime sooritust parandavaid keelatud aineid. Sellele järgnes teie treeneri rassistlik kommentaar, kes iseloomustas meid kui “mauritaanlasi”. Te ei tohiks unustada tõsiasja, et me võitsime enne Nõukogude Liidu koondise alistamist kahel korral Jugoslaaviat, kuhu kuulusid mõned tolle aja maailma parimad korvpallurid," vastas Fasoulas Facebooki vahendusel.