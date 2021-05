Eesti sõudjad vajusid pärast 2017. aasta MM-pronksi saamist oma tasemest mitu astet allapoole ja järgmistel aastatel vaadati medalite jagamist eemalt. Soomlasest peatreeneri Veikko Sinisalo juhendamisel on taas suudetud tõusta suurde mängu. Nagu tõdevad asjaosalised ise, on suudetud varasemad erimeelsused ületada ning praeguseks on tiimis saavutatud hea tööõhkkond.