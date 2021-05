Eesti saalihoki meistriks krooniti Eesti Maaülikool

Finaalmängu parim mängija ja kahe värava autor Edith Pärnik (Eesti Maaülikool) tundis küll heameelt eduseisu üle, kuid tõdes, et kogu mängu eduseisus mängimisel on ka oma ohud: “Sellises eduseisus on väga lihtne end juba võidulainele viia ning tähelepanul hajuda lasta. Sparta lõi kaks väravat tagasi ning see pani meil juba häirekellad tööle. Treener võttis õigel hetkel aja maha ning luges sõnad peale, et me ei ole veel mitte midagi võitnud ning selleks, et eduseis käest ei libiseks, peame igas hetkes keskenduma."