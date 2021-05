Hyundai ekspiloodi sõnul ei sobi see ralliauto asfaldil sõitmiseks

"Olen viimastel aastatel asfaldil sõites Hyundaiga raskustes olnud," sõnas Mikkelsen ralliportaalile DirtFish. "Minu arvates on päris selge, et kui 2017. aastal ma juhtisin Saksamaa rallit ja sain Citroëniga teise koha, siis kolm kuud hiljem sõitsin (Hyundaiga) Hispaanias taas asfaldil ja olin sisuliselt viimane. See näitab, et vahest polnud Hyundai minu ja minu sõidustiili jaoks loodud. See lihtsalt ei toiminud."

Mikkelsen pole ainus näide, kes on Hyundaiga eeskätt asfaldirallidel hätta jäänud. Sébastien Loeb, kes oli kunagi asfaldil kindel kuningas ja võitis aastatel 2005-2010 kõik sellised rallid, suutis Hyundai roolis parimal päeval välja sõita vaid neljanda koha.

Sarnase näite saab tuua ka Dani Sordo kohta, keda peeti Citroëni päevil just asfaldi spetsialistiks. Nüüdseks on Sordo näidanud, et saab paremini hakkama hoopis kruusarallidel. Ja kuigi Sordo kiirus asfaldil on endiselt korralik, on ta i20 Coupe roolis saanud oma kaheksast poodiumikohast viis ikkagi kruusal.

DirtFish lisab, et Thierry Neuville on Hyundais ainus erand, kes on asfaldil hästi hakkama saanud. Ralliportaal viskas ühtlasi õhku küsimuse, kas Ott Tänak on järgmine rallimees, kes liitub nende Hyundai sõitjatega, kes ei saagi asfaldil selle masinaga sinasõbraks. Eestlane, kes oli nii M-Spordi kui Toyota eest sõites asfaldirallidel väga kiire, tunnistas hiljutisel Horvaatia rallil, et "on raskustes ja see tundub ebaloomulik".