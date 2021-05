KUULA | Tartu korvpallis endiselt käärib, kui kõrgele jõuab Marcus Keene, ja muidugi Euroliiga play-off

Erinevaid teemasid on taaskord väga palju. Pikemalt arutleme PAF Eesti meistriliiga käekäigu üle, kus tänaseks on jõutud poolfinaalideni. Kolmele klubile on hooaeg juba lõppenud, silmas pidades TalTechi, Tartu Ülikool/Maks&Mooritsat ja Tallinna Ülikool/Kalevit. Kas kõik kolm läksid lati alt läbi või kuidas nende klubide hooaegasid kokku võtta?

Teine suurem teemaplokk hõlmab Euroliigat. Kolm veerandfinaalseeriat neljast on läinud otsustava mänguni ja põnevust on jagunud kamaluga. Mis võimaldab Zenit'il sedavõrd võimsalt Barcelonale vastu hakata? Kas CSKA-l lihtsalt vedas ja mis on Madridi Reali treeneripingil teisiti kui ülejäänud klubides? Kõik need, ja paljud teisedki küsimused saavad tarkade klubis vastuse.