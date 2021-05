Koroonapandeemia on pannud M-Spordi võistkonna keerulisse seisu

Keenia ralli on kavas 24. - 27. juunini. Hetkel on Keenia koroonaviiruse mõistes Suurbritannia silmis punane riik ning kõik sealt naasvad inimesed peavad jääma hotelli kümneks päevaks karantiini. M-Spordile tähendaks see aga parajat lööki rahakoti pihta.

DirtFishi teatel peab Suurbritannia valitsus Keenia ministritega läbirääkimisi, et M-Spordile erandit saada. "Sellest kuidagi mööda ei pääse. Kui Keenia on ralli ajal punases nimekirjas, on meil probleem koju naasmisega," sõnas üks allikas portaalile. "On julgustav, et läbirääkimised käivad valitsuse tasandil, aga head pretsedenti pole. Pole just palju juhtumeid, kus punase riigi osas on erand tehtud."