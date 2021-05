FIA boss käib Michael Schumacheri juures vanu F1 sõite vaatamas

Todt andis hiljuti Frankfurter Allgemeinele pikema intervjuus, kus tuli juttu ka Schumacherist. Todt ei soovinud mõistagi ühtegi detaili sakslase seisundist avaldada. "See on väga isiklik asi. Nagu kõik teavad, siis Michael oli 2013. aasta 29. detsembril väga tõsise õnnetuses. Üle seitsme aasta on tema ja ta perekond näinud vaeva taastumisprotsessiga. Kõige tähtsam on, et ta jätkab võitlust."