Hooaega paljulubavalt alustanud Toyota ralliäss loodab Rally Estonial poodiumi eest heidelda

Katsuta on kõigil kolmel tänavusel MM-rallil lõpetanud nädalavahetuse kuuendal kohal, mis on ühtlasi tema karjääri parim tulemus. Möödunud nädalalal toimunud Horvaatia rallil sai ta kirja ka kaks kiiruskatse võitu.

"Päris hea start on hooajale olnud. Loomulikult on mul veel palju õppida ja parandada, aga asi on positiivne, sest mõistan paremini, miks nüüd kiire olen," sõnas Katsuta WRC kodulehe vahendusel. "Varasemalt mõtlesin alati sellele, miks aega kaotasin. Nüüd saan aga võrrelda aegu ja arutada inseneridega, miks kiirem olen."