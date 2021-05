Sparta Team Automaailm tuli saalihokis Eesti meistriks

Mängus kübaratriki teinud Egert Unga oli üllatunud esimese kolmandiku suure eduseisu üle: “Mõtlesime mängu eel, et tuleb mõlemalt poolt veidi rabe ja väravatevaene algus, sest palju on kaalul. Üllatuslikult suutsime aga neli vastuseta väravat lüüa ja tugeva edu saavutada. Teisel kolmandikul jäime ilmselt veidi passiivseks, kuid meie õnneks karistas Jõgeva ainult korra meie passiivsuse ära. Kolmandal olime taas oma elemendis.”

Jõgeva treener Marko Saksing hindas enda võistkonna algust kehvaks: “Mängisime ise esimesel kolmandikul kehvasti. Superfinaaliga ongi nii, et kui on üks mäng ja midagi on halvasti, siis sulle ei anta väga palju võimalusi, et midagi parandada. Väikesed asjad mõjutavad mängu. Sellistes mängudes on esimene värav üsna oluline ja määrab mängu käigu; see värav jääb veidi kripeldama.”