Võidukas Milano Inter võib juba täna tulla Itaalia meistriks

Interil on liidrina koos 82 punkti. Crotone asub tabelis 18 silmaga viimasel kohal. Ühtlasi sai tänasega kindlaks, et klubi langeb järgmiseks hooajaks Itaalia esiliigasse.

Järjekordse võidu noppinud Interil on vaja veel üht punkti, et kindlustada klubile esimene Itaalia meistritiitel alates 2011. aastast. Ainsana on veel Atalantal matemaatiline võimalus Interist mööduda. Kui aga Atalanta ei suuda pühapäevases kohtumises Sassuolot alistada, kroonitakse Inter juba täna Itaalia meistriks.