Traagiline õnnetus: avarii tagajärjel hukkus viis noorkorvpallurit

Väljaanne Izvestija kirjutab, et õnnetus juhtus Jamka küla lähistel. Noorkorvpallureid transportinud Mercedese minibuss põrkas seal kokku veoautoga. Õnnetuse põhjustas aga hoopis kolmas auto. Nimelt olevat VAZ-i roolis olnud mees üritanud mööduda veoautost, kuid see tal ei õnnestunud ning selle asemel sõitis ta hoopis veoautole külje pealt sisse. Järgnes veoauto kokkupõrge minibussiga.

Venemaa Tervishoiuministeerium teatas laupäeval, et seitse viga saanud inimest (kuus last ja üks täiskasvanu) transporditakse erilennuga Moskvasse, et tagada neile parem ravi.