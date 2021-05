Chelsea võit muudab Liverpooli seisu keerulisemaks, ManCity sammub tiitli suunas

Võidukal Chelseal on neli vooru enne hooaja lõppu koos 61 punkti, mis annab tabelis neljanda positsiooni. Neljandat kohta jahivad veel ka West Ham United ja Liverpool, kes on kogunud vastavalt 55 ja 54 punkti. Mõlemal on võrreldes Chesleaga üks kohtumine vähem peetud. Palju ei jää maha ka Tottenham ja Everton, kes on kogunud vastavalt 53 ja 52 punkti. Evertonil on seejuures kaks mängu varuks.

Chelsea võidu järel on mullusel meistril Liverpoolil aina keerulisem järgmiseks hooajaks Meistrite liiga kohta püüda.

Samal ajal liigub kindlalt meistritiitli suunas Manchester City, kes alistas võõrsil 2:0 Crystal Palace'i. Külalised viis 57. minutil juhtima Sergio Agüero. Teise tabamuse autoriks oli 59. minutil Ferran Torres.

ManCity'l on neli vooru enne hooaja lõppu tabeliliidrina koos 80 punkti. Teine on Manchester United 67-ga, kuid neil on üks mäng varuks. Kolmandat kohta hoiab Leicester City 63-ga.

Standings provided by SofaScore LiveScore