Uudsel põnevusalal selgitati Eesti meistrid: suusakoondislane jäi napilt kullata, poodiumil ka Kalev Ermits ja Johanna Talihärm

Meeste arvestuse pronksi haaras endale laskesuusakoondislane Kalev Ermits ajaga 26.43. Napilt teiseks jäänud Himma rõõmustas, et suutis kõrval-alal laskesuusaässa kotti panna. Mõlemad suusamehed tunnistasid ka, et aeg ajalt on varem kettaid meelelahutuseks viskamas käidud ja seega ainult jumalat appi ei pidanud kutsuma, et mõned kettad korvi kukuksid. Tiitlikaitsja Karel Viigipuu pidi sel aastal alla vanduma ka jooksu vanameister Margus Pirksaarele ning leppima viienda kohaga. Eesti disc-golfi korduvalt kroonitud kuningas Albert Tamm võttis võistlejate rivis lõpuprotokollis sisse 9. positsiooni.