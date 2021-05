Tabeliliider Madridi Atletico pääses viimasel hetkel ja suurendas eduseisu

Kohtumise ainsa värava lõi mängu 23. minutil Marcos Llorente. Matši üleminutitel oli Atleticol aga võit käest libisemas, kuid nende õnneks ei suutnud Fidel 90.+1. minutil penaltit realiseerida.

Atletico on nüüd Hispaania liiga liidrina kogunud 76 punkti. Teine on Madridi Real 71-ga ja kolmas FC Barcelona samuti 71-ga. Realil ja Barcelonal on üks kohtumine vähem peetud.