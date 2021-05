VIDEO | Inimkalkulaator Jüri Vips paneb endiselt inimesed vaimustuma

Eestis mäletavad ilmselt paljud, et aastaid tagasi hämmastas Vips televaatajaid oma imelise arvutamise oskusega. Nii küsiti sel korral Vipsi käest, kas ta suudab kokku lüüa numbrid 13 745 ning 16 165. Vips vastas kiirelt, et tulemuseks on 29 910. Loomulikult li Lawson ülimalt üllatunud ning kontrollis vastuse arvuti peal üle.