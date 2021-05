DELFI VIDEO | Mihkel Kirves: soov on teisipäeval seeria ära lõpetada

„Oleme seni hästi hakkama saanud,“ sõnas Pärnu mängumees Mihkel Kirves. „On hetki, kus saame juurde panna. Algusega saame juurde panna. Meil on parandamisruumi küll. Soov on kindlasti seeria ära lõpetada. Teame, et Rapla on hea sats. Lihtne ei saa olema. Anname endast parima ja proovime ära lõpetada.“