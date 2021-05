DELFI VIDEO | Sven Kaldre Rapla kaotusseisust: peame Euroliigast eeskuju võtma

„Komistuskiviks sai kolmas veerandaeg. Seal kiskus lappama,“ tunnistas Sven Kaldre. „Pigem on väiksed asjad, mis meil kipuvad ära ununema, mida nemad ära karistavad. Kui suudame need ära klattida, siis on ka meil võimalust küll ja veel.“

„Tahaks loota, et 3:0 see ei lõppe. Loodetavasti tuleme august välja. Lähiminevikust on näha, et on suudetud sellest seisust välja tulla,“ viitas Kaldre tänavuse Euroliiga veerandfinaalidele. „Kuskilt (Euroliigast) peab ju nišši võtma,“ lisas ta.