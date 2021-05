Paide Linnameeskond pääses kiirelt juhtima ning teenis Legioni üle napi võidu

Sel hooajal mitmete vigastustega hädas olevale Paide meeskonnale tõi sel korral võidu Hadji Drame, kes skooris juba teisel minutil.

Paide ja Legioni jaoks oli see sel hooajal teiseks omavaheliseks duelliks. 4. aprillil peetud kohtumises mängiti 1:1 viiki. See on ka ainus matš, kus Paide sel hooajal seni punkte kaotanud.

Paide on tabeliliidrina kogunud 22 punkti. Teine on FCI Levadia 16 silmaga. Levadia on pidanud ühe kohtumise vähem. Kolmas on FC Flora 11-ga. Flora on võrreldes Paidega pidanud kolm mängu vähem.

