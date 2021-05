Suur poksimatš sattus mündiviske pärast ohtu, sekkuma pidi Suurbritannia poksiässa ema

Kuna matši eel ei olnud selge, et kumb osapool saab ringi sammuda viimasena, siis otsustati, et visatakse kulli ja kirja. Selline plaan aga Chisorale ei sobinud ja ta tormas ruumist välja. Mündiviske võitis lõpuks Parker ning nii saab just tema teisena ringi sammuda.

Chisora promootor David Haye rääkis seejärel Sky Sportsile, et olukord oli kriitiline. „Olin kindel, et matš jääb ära, kui Derek peab esimesena ringi sammuma. Õnneks kuulas ta lõpuks mõistuse häält. Sekkus Dereki armas ema Viola, kes suutis talle mõistuse pähe panna. Ta on ainus inimene, keda Derek reaalselt kuulab,“ selgitas Haye.

29-aastane Parker on profina pidanud 30 matši, millest ta on võitnud 28. 37-aastane Chisora on profina pidanud 42 matši, millest ta on võitnud 32.