The Times: Lionel Messi ja Barcelona on lähedal 10-aastasele lepingule

Väidetavalt on kokku lepitud, et ametlikud läbirääkimised ei alga enne hooaja lõppu. Samas kohtus Messi isa Jorge juba eelmise nädala alguses Barcelona presidendi Joan Laportaga.

The Times väidab, et Messi on nõus Barcelonasse jääma vaatamata teda ootavale palgakärpele. Küll loodab aga argentiinlane vastutasuks, et tema koduklubi täiendaks suvel meeskonda. Eeskätt käib jutt Dortmundi tähtründaja Erling Braut Haalandi palkamisest.

Hiljuti spekuleeriti, et rahakas Pariisi Saint-Germain on pakkunud Messile kahe aasta pikkust kontrahti, mida on võimalus aasta võrra veel pikendada. Väidetavalt on PSG pakkumine finantsiliselt nii magus, et ükski teine klubi ei suuda sellega konkureerida.