Itaalia meedia: Juventus on Pirlole mantlipärija välja valinud

Itaalia spordiväljaanded kirjutavad, et kui Juventus jääb esinelikust välja ega pääse uueks hooajaks Meistrite liigasse, ootab Pirlot kindlasti vallandamine.

Pirlo mantlipärijana on läbi käinud sellised nimed nagu Gian Piero Gasperini, Luciano Spalletti ja Simone Inzaghi, kuid Gazzetta dello Sporti andmetel on Juventuse esimeseks valikuks kindlasti Allegri. Ekstreener on juba tippklubi juhi Andrea Agnelliga kohtunud. Aprilli alguses kutsuti Allegri ka aukülalisena Juventuse ja Torino mängu vaatama.