Värske raport: jalgpallilegend Maradona jäeti surma eel saatuse hooleks

Aruanne väidab, et Maradonal olnuks märkimisväärselt paremad võimalused ellu jääda, kui tema eest oleks korralikult hoolt kantud. Uurimise kohaselt jäeti Argentiina vutilegend saatuse hooleks vähemalt viimaseks kaheteistkümneks tunniks oma elus.

Maradonale tehti paar nädalat enne surma ajuoperatsioon. Sellest lähtuvalt on Argentinas jätkumas uurimine operatsiooni teostanud neurokirurgi Leopoldo Luque üle. Lisaks on põhjaliku uurimise all psühhiaater Agustina Cosachovi, psühholoog Carlos Diazi ja kaks meditsiiniõde.