Hyundai rallisõitjal kästi kaardilugejat vahetada: "Pead hakkasid veerema!"

Landais tunnistas ajalehele L'Est Républicain, et kuna nende tulemused on valmistanud pettumuse, pidi keegi vastutuse võtma.

"Sain just teada, et järgmisele rallile mind enam ei lasta. Kui kõik läheb hästi, on see sõitja teene. Kui ei lähe hästi, on süüdi kaardilugeja... Meie tulemused jätsid soovida. Ja Pierre-Louis`il kästi midagi muuta, kui ta tahab ka 2022. aastal jätkata. Pead hakkasid veerema," selgitas Landais, miks teda Portugali etapil enam näe.