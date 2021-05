Jasikevicius: ilmselgelt ei saanud ma oma tööga hästi hakkama

"Üritasin oma meeskonda valmistada ette mänguks Zeniidiga - tiimiga, kes näitab suurepärast iseloomu ja suurt võitluslikkust. On rohkem kui selge, et ma ei teinud oma tööd hästi. Proovin otsustavaks mänguks paremini oma mängijateni jõuda," sõnas Jasikevicius, vahendab Eurohoops.

"Kaotada avaveerand sel viisil (13:25 - toim.), tehes vaid vaid kolm viga, on mulle treenerina väga valus. Kaotada lauavõitlus 14 palliga (26:40) on treenerina väga valus. Üritan järgmiseks mänguks meeskonda paremini häälestada," lisas leedulane.

Seeria on nüüd viigis 2:2. Viies ehk otsustav mäng peetakse Barcelonas teisipäeval.

Zeniidi peatreener Xavi Pascual kiitis oma pallureid, kes pakkusid tema sõnul peaaegu ideaalse mängu. "Täna oli kõik fantastiline, meie mängijad tegid hämmastavat tööd. Nad järgisid meie plaani suurepäraselt. Me valitsesime peaagu tervet mängu," rääkis Pascual rahulolevalt.

"Domineerisime oma lauda, Barcelona sai vaid kuus ründelauda. Kuigi tegime 12 pallikaotust, suutsime mängu kontrollida. Teame, et Barcelonat on peaaegu võimatu kolmel korral võita, kuid me läheme üritama," lubas Pascual.