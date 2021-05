KUULA | Saate külaliseks mees, kes loodab peagi sõita tippklubis. Ei ole eestlane, aga tunneb end eestlasena

Jalgrattapalavik Foto: BCC

Podcasti "Jalgrattapalavik" seekordseks külaliseks on heas mõttes rattahull. Noorsportlasena Eestis võisteldes, jõudis ta mõtteni, et siin on paremad võimalused tippsportlaseks sirguda kui enda kodumaal. Vähemalt jalgrattaspordis. Ta õppis ära eesti keele ning sai koha Audentese spordigümnaasiumi Otepää filiaali. Tänasel päeval sõidab ta Eesti profitiimis Ampler Development Team.