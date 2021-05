Tänaku tiimikaaslane osaleb rallil, kus hukkus tema kaardilugeja

"Olen sellel rallil proovinud osaleda juba mitu aastat. Mul on tunne, et pean sinna tagasi minema ja selle peatüki oma elust sulgema," tunnistas Breen DirtFishi portaalile.

"Püüan sellest võtta positiivse kogemuse, kuid see on tohutult keeruline. Olen kindlasti üks emotsionaalsemaid tüüpe, nii et karm nädalavahetus on varuks. Kuid ma tahan seda teha," lisas Breen.