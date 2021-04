Kümnevõistluse olümpiahõbe alustas näljastreiki ja pani sümboolse tähendusega kuldmedali oksjonile

Krautšanka ütles, et sadade poliitiliste vaadete pärast Valgevenes trellide taha pandud kaasmaalaste nägemine on tema jaoks sama valulik kui rebenenud Achilleuse kõõlusega võistlemine, vahendab Reuters.

Et toetada vangis istuvaid kaaskodanikke ja nende perekondi, alustas 2008. aasta Pekingi olümpiamängude hõbemedalist kümnepäevast näljastreiki ning pani oksjonile oma 2011. aasta Euroopa sisemeistrivõistluste kuldmedali.

"Mul oli mingi sisemine vajadus seda teha, kuna repressioonid ei ole vaibumas," ütles 35-aastane Krautšanka sel nädalal alanud näljastreigi kohta Reutersile. "Need on ainult intensiivsemaks muutumas."

Krautšanka ütles, et kaotas esimese kolme päevaga kehakaalust kuus kilogrammi. Achilleuse kõõluse vigastuse võrdlust ei toonud ta mängu mitte juhuslikult, vaid 2011. aasta sise EM-il võidutseski ta just Achilleuse rebendiga võideldes.

"Mina olen nüüd vabaduses, kuid ma kannatan nende inimeste nimel, kes on vangis. Seostan seda medalit kannatuste ja valuga. Need inimesed seal vangis kannatavad, nagu mina kannatasin seda medalit võites."

Krautšanka on üritanud olümpial comeback'i teha, kuid vigastused on tema plaanidele kriipsu peale tõmmanud. Oma viimase medali võitis ta 2014. aasta väli EM-ilt Zürichis. MM-ilt on ta võitnud 2008. ja 2014. aastal kaks hõbemedalit.