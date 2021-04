Premium liiga esimesed kuu parima tiitlid rändavad Paidesse

Märtsi ja aprilli parimaks mängijaks on Paide ründaja Henri Anier. 30-aastane Anier on kõik seni peetud 7 kohtumist teinud kaasa täismahus ehk kirja saanud 630 mänguminutit. Esimeste kuude jooksul oli ründaja suurepärases hoos. Meeskonna 17 väravast on ründaja arvel lausa 9 tabamust. Lisaks on ta kirja saanud ühe väravasöödu. Nende numbritega on Anier liiga väravalööjate edetabeli tipus.