Käsipallikoondise abitreener Martin Noodla: me ei karda Saksamaad ja kaotama ei lähe

EM-valiksarja 2. alagrupis juhib Saksamaa täisedu kümne punktiga, Bosnia ja Hertsegoviinal ning Austrial on neli ja Eestil kaks silma. Et tõusta kolmandaks ja omada veel šanssi finaalturniirile jõuda, peab Eesti alistama Saksamaa ning lootma Austria võidule bosnialaste üle.

Koostöö ja hea suhtumisega pühapäevale vastu

"Praeguse koondise juures on minu jaoks kõige positiivsem just suhtumine. Mõttemaailm on nihkunud selles suunas, et me ei karda kedagi ja lähme igat kohtumist võitma. Muidugi peaks meil kõik õnnestuma ja Saksamaa mäng mõnest kohast pragunema, aga me lähme igal juhul võitlema," kinnitas koondise abitreener.