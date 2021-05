„Enne surm kui kommunism!" Leedulannast UFC maailmameister lööb laineid nii siin kui ka sealpool Atlandi ookeani

24. aprillil toimunud tiitlimatš sai juba enne toimumist suurt rahvusvaheliset tähelepanu. Duell oli suurema luubi all näiteks ka Venemaal. Nimelt pälvis kohtumise eel laia kõlapinda Namajunase poolt öeldud lause: „Enne surm kui kommunism!“. Kuna Zhang on pärit kommunistlikust Hiinast ning Namajunase juured on Leedus, siis kirjeldas Namajunas matši võitlusena kommunismi vastu.

Keeruline lapsepõlv

Just kommunismi tõttu oli Namajunase lapsepõlv küllaltki valulik, seetõttu ei kavatsenud ta hiljem ka antud sõnavõtust täielikult taanduda. Ta tõdes järgnevates intervjuudes, et tegemist polnud isikliku rünnakuga Zhangi vastu, kuid kirjeldas pigem tema enda sisemisi võitlusi. Seejuures on Namajunas saanud sporditeel palju inspiratsiooni dokumentaalfilmist „The Other Dream Team (Teine Unistuste Meeskond)“, mis kirjeldab Leedu korvpallikoondise teekonda Barcelona olümpiapronksini. Leedulasest ajakirjanik Mindaugas Augustis kirjeldas Delfi Spordile, et vabavõitleja perekonna traagiline lugu ja ka Namajunase viimatine sõnavõtt on muutnud ta Leedus aina populaarsemaks.