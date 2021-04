Maailma 35. reketilt nõutakse lepingu rikkumise eest pea veerandit tema kogu karjääri teenistusest

Venemaa meedias avaldati foto kohtu dokumendist, milles ärimees Irakli Katšarava ütleb, et on maailma 35. reketi karjääri rahastanud 2015. aastast, kuid pole sellest mingit vastuhüvitist saanud. Ta väidab kohtule esitatud paberis, et Basilašvili peaks temaga lepingujärgselt oma turniiridel saadud auhinnarahasid jagama, vahendab Ubitennis.net.