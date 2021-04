"Kas sa tahad ahviliha?" Rannavõrkpalli tippvõistlusel Katari sportlast rassistlikult solvanud hotellitöötaja sai kinga

Rahvusvaheline võrkpalliliit FIVB kinnitas, et kõnealune hotellitöötaja, kelle nime ei avaldata, ei ole enam turniiriga seotud. "Mõistame selle täielikult lubamatu käitumise hukka ning kinnitame, et suhtume nulltolerantsiga igasugusesse diskrimineerimisse," seisis FIVB avalduses.

"FIVB tegi kohaliku korraldajaga ja hotelli juhtkonnaga tihedat koostööd, tagamaks, et astutaks vajalikke samme ning antud hotellitöötaja eemaldati turniirilt. Oleme olnud Cherifi ja Katari võrkpalliliiduga kontaktis, et pakkuda edasist toetust. Kõik osapooled on seni väljendanud oma nõusolekut ja raholulu kasutusele võetud meetmete osas selle situatsiooni lahendamisel ning ootavad huviga kolmandat ja viimast Cancuni "mullis" toimuvat võistlust."

Cancunis on toimunud koroonapandeemia tingimustes kaks järjestikust tippturniiri, kolmas on käimas. Samba on mõlemal koos Ahmed Tijaniga saanud norralaste Anders Moli ja Christian Sörumi järel teise koha. Käimasolev turniir lõpeb pühapäeval, 2. mail.

Mis siis ikkagi juhtus?

Katari võrkpallur Cherif Younousse Samba (25) rääkis juhtunust oma Instagrami lehel.

"Pärast esimese turniiri poolfinaali sõin hotelli restoranis. Kuna ma sealiha ei söö, küsisin ettekandjalt pastat ja kalkunirinda. Kui ta minema jalutas, pomises ta: "Ahv, kas sa tahad ahviliha?" Ta arvas, et teda ei kuuldud, aga ma teadsin, et ta midagi sellist ütles ning palusin tal seda korrata. Kuna järgmisel päeval oli finaal, eelistasin seda ignoreerida, sest olin fokuseeeritud sportlikkule eesmärgile ega tahtnud end millestki segada lasta."