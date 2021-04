TÄNA DELFI TV-s | Rakvere Tarvas üritab poolfinaali avamängus kimbutada Kalev/Cramot

Meistriliiga poolfinaalseeriad peetakse kolme mängu võiduni.

Põhiturniiri võitnud Kalev/Cramo tagas ainsa klubina pääsu otse poolfinaali. "Võtame igat mängu väga tõsiselt. Meil on natuke probleeme, nagu igal võistkonnal. Aga kokkuvõttes on kõik korras. Oleme saanud hästi treenida ja valmistume kohtumisteks. Rakverele meeldib joosta ja palju kolmeseid visata. Peame olema keskendunud, et seda peatada," lausus BC Kalev/Cramo peatreener Roberts Štelmahers Basket.ee vahendusel.

Maurice Kemp on Kalev/Cramo parimana visanud keskmiselt 15,6 punkti ja teinud 1,3 viskeblokeeringut. Marcus Keene on andnud 4,6 korvisöötu, Devin Thomas võtnud 8,7 lauapalli ja Martin Dorbek teinud 1,2 vaheltlõiget.

Rakvere kohtus veerandfinaalis TALTECH-iga. Kahe võiduni peetud seeria kuulus Rakverele 2:0 tulemustega 86:75 ja 71:69. "Peame platsile minema ja vaatama, mis olukord on. Ütlen kogu aeg mängijatele, et tähtis on protsess. Igaks hetkeks tuleb valmis olla. Veerandfinaali lõpus olid mängijad üsna väsinud, aga saime positiivse emotsiooni. Meil on igal positsioonil head mängijad, aga nad peavad koos mängima. Tähtis on keskenduda üks-üks kaitsele, aga Kalev jagab ka hästi palli. Lisaks on neil rohkem pikkust," rääkis Rakvere Tarva peatreener Juris Umbraško.

Kristaps Gluditis on Rakvere parimana visanud keskmiselt 17,7 punkti. Devin Harris on andnud 5,9 korvisöötu ja teinud 2,0 vaheltlõiget. Tormi Niits on võtnud 7,8 lauapalli ja Kaido Saks teinud 1,1 viskeblokeeringut.

Põhihooajal võitis Kalev/Cramo kõik kolm omavahelist mängu tulemustega 100:74, 81:67 ja 102:70.