Koroonaajal igavusest trenni läinud kaugushüppe olümpiavõitja unistab järjekordsest kuldmedalist täiesti teisel alal

Suurbritannia on bobikelgutamises läbi aegade noppinud viis olümpiamedalit, millest kolm on pronksid, üks kuld ja üks hõbe. Ainus kuld pärineb 1964. aasta Innsbrucki olümpia meeste kahebobist.

34-aastane Rutherford ütles, et bobikelgutamisele tõukas teda ameeriklanna, selle ala kahekordne olümpiavõitja Kaillie Humphries, kes on tema endine treeningpartner.

"Ma tean, et mitmed inimesed peavad võimatuks, et keegi, kes seda ala kunagi proovinud pole, võiks vähem kui aastaga võita olümpiamedali, aga ma vaidleks 100 protsenti vastu," rääkis Rutherford.

"Ma tulen tagasi ning mul on plaanis teha ajalugu. Alustasin treeningutega eriolukorra ajal, sest mul polnud midagi teha. Mu keha on sellele väga hästi reageerinud."

Endiseid kergejõustiklasi on bobikelgutamisse läinud teisigi. Rutherford võib brittidest eeskuju võtta sprinteritelt James Dasaolult ja Joel Fearonilt, kes on mõlemad jooksnud 100 meetrit alla 10 sekundi.

"Ma ei tee seda ainult sellepärast, et 25. kohal lõpetada. Ma kavatsen treenida uskumatult kõvasti, end meeskonda võidelda ning võita medal - kui me saame õige kelgu ning teeme perfektse sõidu, on kõik võimalik, isegi kuld," lisas 2018. aastal kergejõustikuga lõpparve teinud Rutherford, kes on varem naljaviluks proovinud skeletoni.