Lewis Hamilton kaalub samuti sotsiaalmeediaboikotti: nad peavad rassismiga võitlemiseks rohkem ära tegema

Inglise jalgpalliliigadega sarnaselt ei tee 30. aprillist 3. maini ühtegi sotsiaalmeediapostitust ka Inglise kriketi nõukogu ja ragbi meistriliiga ning Suurbritannia tenniseliit Lawn Tennis Association. Aktsiooniga läheb kaasa ka spordikanal Sky Sports.

Hamilton ütles Portimaos Portugali Grand Prix' eelsel meediapäeval, et pole veel ise sarnast boikotti plaaninud, kuid nõustub, et rassistliku solvamise vastu sotsiaalmeedias tuleb astuda senisest jõulisemaid samme. Lõpuks jõudis britt ka ise nii kaugele, et lubas boikotti tõsiselt kaaluda.

"Minu jaoks on selge, ning selgelt ka selle spordi jaoks, et rassism on jätkuvalt probleem, ning ma leian, et sotsiaalmeediaplatvormid peavad sellega võitlemiseks rohkem ära tegema," vahendab Hamiltoni sõnu Autosport.com.

"Seega ma toetan seda initsiatiivi täielikult. Kui sarnane käitumine minu poolt survestaks neid platvorme sellega võitlema, siis muidugi, teen seda hea meelega."

Hamilton on varem rääkinud, et langes oma F1 karjääri algusaegadel ka ise rassismi ohvriks. Eelmisel aastal kirjutas ta, et kuningliku vormelisarja eelmine juhtkond ei teinud sellega võitlemiseks mitte vähimatki.

Eile ütles valitsev maailmameister, et on ka sotsiaalmeedias rassiviha tunda saanud, kuid on õppinud end sotsiaalmeediaplatvormidest distantseerima. "Mind solvati pikka aega tagasi, kui ma olin noorem, kui ma lugesin sotsiaalmeediat nagu paljud inimesed, üritasin inimestega suhelda. Kuid oli periood, mil ma sain aru, et sa ei saa esiteks lugeda kõiki seal leiduvaid kommentaare ning teiseks neid isiklikult võtta. Kui sa lased neil endasse pugeda, siis võivad nad su päeva rikkuda," rääkis britt.

"Ma usun küll, et sotsiaalmeediafirmad peaksid rohkem tegema. On olemas algoritmid, on olemas asjad, mida nad näevad. Nad on võimelised astuma samme, et aidata kaasa rassismivabamale ühiskonnale. Peame selle nimel pingutama."

"Ma ei tea kõiki detaile, aga ma olen väga uhke, kuuldes, et nii paljud organisatsioonid sellega ühinevad. Ma pole kindel, miks vormel üks selles ei osale, aga ma loodan, et sellised inimesed nagu Sky Sportsis on teistele eeskujuks. Seega, nagu ma ütlesin, ma arvan, et ma ilmselt lähen sellega kaasa ja toetan ka ise seda nädalavahetusel," lisas Hamilton.