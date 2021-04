Saksamaal mõisteti süüdi 297 lapsporno faili omanud ja fotosid kolme naisega jaganud jalgpalli MM-i finalist

Mees ütles kohtunik Astrid Stammerjohannile, et teda huvitas rohkem piiride ületamine, mitte seksuaalsed kujutised lastest endast, kuigi pildid kujutasid mõnedel juhtudel rasket väärkohtlemist. Ta lisas, et pole ise kunagi ühtegi tegu laste või noorte peal toime pannud, kuigi ta nendest asjadest oma sõnumites väga värvikalt rääkis.

Endine jalgpallur ütles, et tunneb oma tegude pärast tõsist moraalset süüd. "Ma tean, millised ületamatud kannatused nende piltide taga on. Palun andestust kõikidelt seksuaalvägivalla ohvritelt. Tean, et jätan maha haava, mis ei pruugi kunagi paraneda," lisas ta.