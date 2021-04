Manchester United võitis Euroopa liigas Roma vastu kaheksaväravalise trilleri

Manchester United sahistas ühes eurosarja mängus kuus korda võrku viimati 2007. aasta aprillis just AS Roma vastu (7). Kahes tugevaimas eurosarjas nähti nii palju väravaid ühe võistkonna poolt viimati 1964. aastal Euroopa karikasarjas Madridi Reali esituses.

Fernandes viis Unitedi juba 9. minutil juhtima, kuid poolaeg lõppes külaliste 2:1 eduseisul. 15. minutil realiseeris Roma kapten Lorenzo Pellegrini penalti, mille Pogba tekitas palli käega mängides. 34. minutil andis Pellegrini väravasöödu endisele Manchester City ründajale Edin Džekole, kes Old Traffordi staadionil on viimases viies mängus löönud juba kuus väravat.

Roma loots Paulo Fonseca: "Keeruline on selgitada, kuidas sama meeskond mängis nii hästi esimesel poolajal, aga tegi siis sellise teise poolaja. [Väärikate] vahetuste puudumisel on Unitedi-suguste meeskondade vastu raske. Meie jaoks on võistluste sellisesse faasi jõudmine nagunii positiivne. Samuti on positiivne see, kuidas me esimesel poolajal esinesime. Kuid teisel poolajal läks meil kõik valesti."