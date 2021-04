Olgu sissejuhatuseks öeldud, et Austria oligi täna soosik. See on tasemel sats, mullu tuldi kodusel EM-il koguni kaheksandaks, sel aastal osaleti ka MM-finaalturniiril. Ometi arvavad eestlased jätkuvalt, et vastased olid võidetavad, kui oleks suudetud oma head mängu näidata.