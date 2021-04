DELFI VIDEO | Märt Rosenthal Pärnu võidust: nüüd on meil juba lihtsam Raplasse mängule minna

Pärnu tagamängija Märt Rosenthal , kes ajas kogu kohtumise taga Rapla mängujuhi Brandon Childressi , ütles Delfi videointervjuus, et kaitseplaan tõi edu.

"Raplal on palju häid mängijaid, aga üritasime Rapla kõige olulisema käigu ära võtta ja üritame ka edaspidi. Kui see lüli ära võtta, on nad kindlasti nõrgemad kui muidu," rääkis Rosenthal.