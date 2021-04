Uus pööre: Messi soovib Barcelonas jätkata ja on nõus ka palgakärpega

Hispaania riigitelevisiooni TVE andmetel käis jalgpalluri agendist isa Jorge Messi Barcelona presidendi Joan Laportaga läbirääkimisi pidamas. Jorge Messi teatas Laportale, et kuigi nad on nõus palgas järele andma, peab Barcelona suvel astuma samme võistkonna tugevamaks muutmiseks.

Viimasel ajal on liikunud ka kõlakad, et Messi võib liituda hoopis Pariisi Saint-Germainiga. Väljaanne TNT Sports teatas kolmapäeval, et PSG on pakkunud argentiinlasele kahe aasta pikkust kontrahti, mida on võimalus aasta võrra veel pikendada. Missugusest palganumbrist käib jutt, pole teada.