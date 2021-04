Latvala võib WRC-sarjast välja jäänud ralliässa suurde mängu tagasi tuua

„Ei, lepingut veel pole ja ka tõsiseid läbirääkimisi ei ole toimunud, aga põgusaid vestlusi küll. Ogier avaldas juba jaanuaris pärast Monte Carlo rallit, et tahaks Toyotas jätkata,” selgitas Latvala. „Üsna kindel, et Ogier on ka järgmisel aastal stardis, aga kui tihti ja millistel rallidel, vajab veel arutamist. Juba kevadel tahaks lepingupunktid täpsemalt paika saada.”

Soome portaal Rallit.fi uuris Latvalalt, kui suured on võimalused, et Toyota on huvitatud tiimi endise sõitja Esapekka Lappi palkamisest. Tänavu Lappi WRC-sarjas kaasa ei tee, aga Ogier'ga auto jagamine oleks talle hea võimalus.

"Praegu peame kõik uksed avatud hoidma. Suvel on pilt selgem, mis suunas liigume. Aga võin öelda, et Esapekka on üks väga headest kandidaatidest," vastas tiimijuht.

Latvala lisas, et jaapanlane Takamoto Katsuta juhib Toyota neljandat autot ilmset ka järgmisel hooajal.