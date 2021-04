Rapla ralli toimumine pole kindel, otsus tehakse kahe nädala pärast

Kahel päeval sõidetav Rapla ralli on Eesti autoralli lahtiste meistrivõistluste 2. etapp (klassidele EMV9 ja EMV10 1. etapp), mis sõidetakse kiiretel ja tehnilistel Raplamaa teedel. Võistlusraja kogupikkuseks on planeeritud 412,09km, millest lisakatsed moodustavad 104,04km. Kokku on kavas 12 kiiruskatset, millest korduvkatseid on 6. Starti oodatakse osalema võistlejaid nii Eestist kui ka välisriikidest, kokku on lubatud võistlusrajale kuni 90 rallimasinat.