Pöidlad pihku! Kas Eesti käsipallikoondis suudab täna teha üliolulise sammu finaalturniiri poole? Kui kaugel ihaldatud EM-pääse on?

Kuigi EM-ile kvalifitseerumise süsteem on keeruline ja muutujaid on palju, võiks tänane võit asjaolude kokkulangemisel lõpuks Eesti esmakordselt EM-ile viia.

Finaalturniiri kursil püsimiseks on ülioluline täna võita, pühapäeval võõral väljakul sakslaste üllatamine on nagunii ülimalt keeruline. Kui Eesti jääks lõpuks kahe võidu peale, siis võiks tekkida "surnud ring" meie, Austria ja Bosnia vahel, selleks peaks Bosnia kaotama täna Saksamaale ja viimases voorus Austriale. Siis saaks otsustavaks nende kolme meeskonna omavaheliste mängude väravate vahe. Hetkel on Bosnia saldo +5, Austrial -3 ja Eestil -2.

Aga isegi kui Eesti grupis kahe esimese sekka ei tõuse, oleks tänase võidu korral väljavaated olemas, kui suudetakse saada kolmas koht. Nimelt alagruppide kolmandate kohtade omavahelises võrdluses arvestatakse maha mängud gruppide viimastega. Eestil oleks sellesse võrdlusse igal juhul kaasa võtta üks võit (sõltuvalt meie grupi lõplikust järjekorrast kas Bosnia või Austria üle), mis on üsna arvestatav valuuta. Hetkeseisuga kolmandal kohal olevatest võistkondadest on oma grupi kahe esimese vastu võit kirjas vaid Rumeenial. Nagu mainitud on mängida veel palju ja muutujaid kõvasti, seega vara on veel midagi öelda. Üks on selge: täna tuleb võita.