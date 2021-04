Juubelit tähistav Tartu Rattaralli vändatakse tänavu virtuaalselt. Kelk: lõpmatuseni ei saanud otsusega oodata

Peakorraldaja Indrek Kelgu sõnul on korraldusmeeskonnas arutatud läbi mitmeid erinevaid variante, kuidas juubeliaasta rattasõitu päriselt korraldada, kuid kehtivaid piiranguid arvesse võttes pole neid võimalik ellu viia. „Muidugi on kahju, aga lõpmatuseni selle otsuse langetamisega oodata ei saanud ja nüüd on meil võimalus täielikult keskenduda just virtuaalsõidule,“ nendib ta.