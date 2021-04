Ott Tänak asfaldimurest: pinge on peal, minu jaoks on see hetkel kõige kriitilisem küsimus

Kas Hyundaiga on võimalik jõuda asfaldirallidel mugavustsooni ja sündmusi enda kontrolli all hoida? „Eks näis, aastat on veel ees,” sõnas Tänak ralli järel Eesti Päevalehele ja lisas, et tänavu katavad neli asfaldirallit kalendrist suure osa. „Tuleb lahendus, muidu on väga keeruline. Mina ei tee siin paraku midagi, see on meeskonnatöö.”

Tänakuga tegi samal teemal juttu ka ralliportaal DirtFish. "Ma ei oska öelda, kas asi on sõidustiilis või ma pole harjunud selle autoga niimoodi sõitma. Ma ei tea," vastas Tänak küsimusele, kuidas tal võiks õnnestuda asfaldi peal Hyundaid kiiremaks saada.

"Thierry on ilmselt harjunud sellega. Mul on raskusi ning see ei tundu loomulik," tõdes ta. "Igatepidi jätkame tööd ning püüame leida lahendust. Sellised võistlused, kus asfaldil on pidevalt muda, ongi sõitjate jaoks kõige nõudlikumad."

Mida peab Tänak silmas selle all, et asi ei tundu loomulik? "Seda on raske seletada, aga sa kas surud või ei suru. Pole võimalik sõita kohati 95% peal, alati peab sõitma 100% peal. Minu jaoks poleks niimoodi olnud aga võimalik rallit lõpetada," sõnas Tänak, lisades, et oleks sajaprotsendilise surumise juures ilmselt ralli tee ääres lõpetanud.

"Hetkel on meil mitmeid ideid, aga need ei tööta. Ralli järel on meil rohkem aega nendele mõelda ning vaadata, mida nädalavahetusel nägime," lisas Hyundai sõitja. "Pinge on peal ning asfaldimure on isiklikult minu jaoks hetkel kõige kriitilisem."