Xavier Losano: meil läks 32 aastat, et jõuda sinna, kus praegu oleme

Professionaalne amatöörtase – kui klubid ja liigad hakkavad tänu oma tegevusele raha sisse tooma, kuid palka keegi veel ei saa. Kogu saadud raha läheb liiga ja klubide arendamiseks ning kogukond suhtleb nendega infokanalite kaudu ja jätkab integreerimise protsessi. Samuti on võimalik raha kasutamine treenerite ja mängijate arengu jätkamiseks, välismaistel võistlustel osalemiseks või parimate välismaiste klubide külastamiseks eesmärgiga vaadata nende treeninguid või treenida koos nende treeneritega. Klubid võivad alustada oma akadeemiate arendamist või ehitada oma baasi nii individuaalseks kui ka avalikuks kasutamiseks, ent endiselt on enamik nende personalist tasustamata vabatahtlikud, treenerid ja mängijad. Ehitades üles suhteid kohaliku kogukonnaga, ametnikega, sponsoritega, rahastusprogrammidega, ning kasutades raha, mis juba olemas on, võib kujundada edasise arengu äristrateegia. Niipea kui see on saavutatud, võib alustada läbirääkimisi rahakate investoritega, kes on valmis teie klubisse panustama, kuid tuleb aru saada, et selles etapis peavad klubi mängud ligi meelitama 250–500 pealtvaatajat nädala kohta.